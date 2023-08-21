Назван способ покупать дорогие вещи со скидкой 20%: вы тоже так сможете

Опытные покупатели точно знают, как сэкономить значительные суммы на покупке одежды и других товаров. Подсказали некоторые секреты и инсайдеры из модной индустрии. Например, если вам очень хочется приобрести брендовую вещь, но она вам не по карману, поищите модель с незначительными дефектами – это может быть плохо пришитая пуговица, торчащие нитки, затяжки или незаметные дырочки. Принесите вещь продавцу и деликатно укажите на найденные вами дефекты. Убедившись в браке, продавец не откажет вам в просьбе продать товар со скидкой. Таким образом, вы сэкономите 15-20%, а исправить брак вам будет стоить сущие копейки. По материалам изданий vnimanie.prо и Adme.