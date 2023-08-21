Топ-3 летних духов: невероятная свежесть и стойкость

Ароматы для лета должны быть особенно свежими – ведь «тяжелые» запахи в жаркую погоду плохо влияют и на самого человека, который ими пользуется, и на окружающих. Однако существуют парфюмерные композиции, которые только подчеркнут вашу прелесть в летний день, при этом они отличаются и свежестью, и стойкостью.

На первом месте в этом рейтинге – аромат Light Blue от Dolce&Gabbana. Нотки тропического жасмина и сицилийского лимона навевают мысли об отпуске на райских островах. Не менее свежие аккорды таятся в аромате «Зеленый чай» от L'Occitane. Букет из зелени, чая, лайма и апельсина одинаково хорошо подойдет как дамам, так и мужчинам.

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Наконец, третье место – за Bronze Goddess Eau Fraiche от Estée Lauder. Легкая композиция из сандалового дерева, жасмина, цветка апельсина и кокосового молока заставляет вспомнить о беззаботном отдыхе на морском побережье. По материалам изданий vnimanie.prо и novochag.ru.