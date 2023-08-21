Названы 3 вещи, которые ни в коем случае нельзя выбрасывать в мусор — будут неприятности!

Если вы верите в энергетический посыл тех или иных вещей, обратите внимание на то, что бросаете в мусорное ведро. Среди «запрещенных» вещей – старый кошелек. Если обойтись с ним небрежно и просто выкинуть вместе с другими ненужными вещами и мусором, — скорее всего, вас постигнут материальные трудности. Во всяком случае, так уверяют эзотерики.

Если старый кошелек вам действительно больше не нужен, они рекомендуют не выбрасывать его, а просто убрать куда-нибудь подальше и заменить новым.

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Еще один предмет, выбрасывание которого под запретом, — часы. Даже если они сломались и не нужны вам больше, перед тем как отправить их в мусорку, часы следует тщательно разобрать на детали, — иначе не миновать неприятностей, уверяет издание vnimanie.prо со ссылкой на «Белновости».

Наконец, воздержитесь от того, чтобы отправлять на помойку фотографии. Чтобы не навлечь несчастья на изображенных на фото людей, держите снимки в альбомах.