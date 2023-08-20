Натрите затупившийся нож этим средством, который есть у всех дома: будете сражены невероятным результатом

Порой на кухне самым важным прибором является нож. Он должен быть всегда наточен, чтобы можно было без труда нарезать овощи и мясо. Но даже самый дорогой нож со временем теряет свою былую остроту. И не всегда под рукой оказывается точильный камень. В таких случаях можно воспользоваться народным методом, который раскрыла блогер Елена Матвеева.
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По ее словам, понадобится зубная паста. Затупившийся инструмент необходимо обработать этим средством, а затем взять глубокую тарелку и поставить ее вверх дном. На нем всегда есть выступ с грубым ободом.
В углубление на тарелке надо налить немного уксуса и добавить щепотку соли. После этого можно начать затачивать нож.
Для нужного эффекта лезвие ножа необходимо под углом провести по выступу тарелки всего несколько раз с каждой стороны. По словам Матвеевой, эффект приведет в восторг. Он будет как после профессиональной заточки.