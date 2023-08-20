Натрите затупившийся нож этим средством, который есть у всех дома: будете сражены невероятным результатом

Фото: freepik.com

Опытная домохозяйка рассказала, как можно наточить нож без специального камня.

Порой на кухне самым важным прибором является нож. Он должен быть всегда наточен, чтобы можно было без труда нарезать овощи и мясо. Но даже самый дорогой нож со временем теряет свою былую остроту. И не всегда под рукой оказывается точильный камень. В таких случаях можно воспользоваться народным методом, который раскрыла блогер Елена Матвеева. 

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По ее словам, понадобится зубная паста. Затупившийся инструмент необходимо обработать этим средством, а затем взять глубокую тарелку и поставить ее вверх дном. На нем всегда есть выступ с грубым ободом.

В углубление на тарелке надо налить немного уксуса и добавить щепотку соли. После этого можно начать затачивать нож. 

Для нужного эффекта лезвие ножа необходимо под углом провести по выступу тарелки всего несколько раз с каждой стороны. По словам Матвеевой, эффект приведет в восторг. Он будет как после профессиональной заточки.

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