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Из этих отходов получается отличное абразивное чистящее средство. Также можно добавить к нему еще немного мыльной воды для лучшего эффекта.

Получится своеобразный скраб для очистки посуды. Яичную скорлупу надо растереть по поверхности с помощью губки, и нагар отвалится, пишет Tips and Tricks.