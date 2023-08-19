Не выкидывайте это, а измельчите и киньте в кастрюлю: эффективное средство от нагара — грязь отвалится сама

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Опытные домохозяйки используют этот метод всегда.

Порой на кухне всегда много грязной посуды. Если тарелки моют каждый день, то крупная посуда порой днями и даже неделями стоит грязная. Отмыть кастрюлю от нагара крайне сложно, если не знать методов.  Так опытные хозяйки сохраняют скорлупу от яиц.  Достаточно ее измельчить и всыпать в пригоревшую посуду, чтобы отмыть ее. 

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Из этих отходов получается отличное абразивное чистящее средство. Также можно добавить к нему еще немного мыльной воды для лучшего эффекта.

Получится своеобразный скраб для очистки посуды. Яичную скорлупу надо растереть по поверхности с помощью губки, и нагар отвалится, пишет Tips and Tricks.

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