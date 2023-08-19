Порой на кухне всегда много грязной посуды. Если тарелки моют каждый день, то крупная посуда порой днями и даже неделями стоит грязная. Отмыть кастрюлю от нагара крайне сложно, если не знать методов. Так опытные хозяйки сохраняют скорлупу от яиц. Достаточно ее измельчить и всыпать в пригоревшую посуду, чтобы отмыть ее.
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Из этих отходов получается отличное абразивное чистящее средство. Также можно добавить к нему еще немного мыльной воды для лучшего эффекта.
Получится своеобразный скраб для очистки посуды. Яичную скорлупу надо растереть по поверхности с помощью губки, и нагар отвалится, пишет Tips and Tricks.