Заменят всю осеннюю обувь: эту пару назвали самой удобной и модной в 2023 году — должна появиться в гардеробе

Фото: freepik.com

В новом сезоне в моду вновь возвращается элегантная обувь. Эксперты рассказали, что стоит купить на осень.

Лето подходит к концу. Скоро погода снова станет прохладной и дождливой. Важно осенью подобрать обувь, которая будет универсальной и удобной. В новом сезоне в моду вновь возвращаются лоферы. Стилисты отмечают, что они станут самой стильной и удобной обувью осенью 2023 года. По их словам, лоферы сочетаются практически со всеми вещами. 

Эксперты рассказали, что такую обув носят как на босу ногу, так и с носками или колготками. Главным писком грядущего сезона стали  черные лоферы с белыми носками. К слову, эта обувь добавляет элегантности любому образу. 

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Особенно хорошо они смотрятся с классическими нарядами. Можно с ними смело носить  тренч, костюм-двойку или строгую мини-юбку. А также можно составить более игривый лук в стиль преппи с гольфами и юбкой в складку. А на каждый день подойдет кэжуал-образ с джинсами и свитером, пишет The Voice.

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