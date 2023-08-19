Заменят всю осеннюю обувь: эту пару назвали самой удобной и модной в 2023 году — должна появиться в гардеробе

Эксперты рассказали, что такую обув носят как на босу ногу, так и с носками или колготками. Главным писком грядущего сезона стали черные лоферы с белыми носками. К слову, эта обувь добавляет элегантности любому образу.

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Особенно хорошо они смотрятся с классическими нарядами. Можно с ними смело носить тренч, костюм-двойку или строгую мини-юбку. А также можно составить более игривый лук в стиль преппи с гольфами и юбкой в складку. А на каждый день подойдет кэжуал-образ с джинсами и свитером, пишет The Voice.