Просто сделает посмешищем и прибавит лет: женщинам 50+ противопоказан такой маникюр

Они отметили, что лучше подумать перед тем, как сделать длинные ногти. Формы «балерина» или стилеты могут сыграть злую шутку, так как привлекают внимание к пигментным пятнам и сухой коже. Не все знают, что лучше не красить ногти в черный цвет: он подчеркивает морщинки и зрительно делает кожу более грубой. Лучше отказаться также и от яркого контрастного градиента — он может смотреться аляповато, что испортит весь образ.

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Эксперты заявила, что устаревшие покрытия и дизайны точно не надо делать. Они подчеркнули, что отказаться надо от перламутра, золота и блестящих узоров на ногтях. Дамы за 50 лет будут выглядеть нелепо, если сделают яркие и вычурные картинки на ногтях. Сейчас в тренде минимализм и геометрия — вот на них и стоит обратить внимание, сообщает WomanHit.ru.