Просто сделает посмешищем и прибавит лет: женщинам 50+ противопоказан такой маникюр

Многие женщины тщательно ухаживают за руками, которые могут выдать возраст. Ногти первыми бросаются в глаза прохожим, поэтому дизайн обычно делают всегда. Но тренды меняются, а некоторые расцветки нельзя делать тем, кто уже в элегантном образе. Эксперты рассказали, что неудачный подбор цвета, рисунка или формы может визуально состарить руки. Они предупредили, что надо избегать устаревший маникюр, чтобы не выглядеть нелепо.
Они отметили, что лучше подумать перед тем, как сделать длинные ногти. Формы «балерина» или стилеты могут сыграть злую шутку, так как привлекают внимание к пигментным пятнам и сухой коже. Не все знают, что лучше не красить ногти в черный цвет: он подчеркивает морщинки и зрительно делает кожу более грубой. Лучше отказаться также и от яркого контрастного градиента — он может смотреться аляповато, что испортит весь образ.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Эксперты заявила, что устаревшие покрытия и дизайны точно не надо делать. Они подчеркнули, что отказаться надо от перламутра, золота и блестящих узоров на ногтях. Дамы за 50 лет будут выглядеть нелепо, если сделают яркие и вычурные картинки на ногтях. Сейчас в тренде минимализм и геометрия — вот на них и стоит обратить внимание, сообщает WomanHit.ru.