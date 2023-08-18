Положите в чай немного соды — теперь будете это делать постоянно

Любители чая нередко добавляют в него различные специи, а иногда даже сиропы, — для того, чтобы разнообразить и обогатить вкус напитка. Между тем гораздо лучшего эффекта можно достичь, сдобрив чашку ароматного чая щепоткой пищевой соды.

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Неожиданно? Да. Ведь соду мы обычно используем для других целей — при выпечке, например. И все же попробуйте так сделать. Маленькая порция соды раскроет аромат чая и придаст ему более насыщенный вкус, уверяют издание vnimanie.prо и портал Novate.