Зачем делать надрезы на кухонной губке: помогут решить надоевшую проблему раз и навсегда

Во время уборки особенно много хлопот доставляют всевозможные узкие углубления на мебели – например, направляющие: в них не помещается ни тряпка, ни губка, и убрать оттуда скопившуюся пыль бывает очень сложно. На помощь придет фантазия: нужно взять поролоновую губку для мытья посуды и сделать на ее мягкой стороне несколько надрезов, соответствующим форме направляющей шкафа-купе или раздвижной двери.

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Теперь можно приниматься за уборку: губка с надрезами легко проникнет в самые недоступные места и вычистит грязь. По материалам изданий vnimanie.prо и «Белновости».