Копеечное средство поможет убрать налет из унитаза – без всяких усилий и дорогих гелей

Если на стенках унитаза появляется известковый налет – с ним бывает очень сложно справиться. Порой приходится покупать дорогие средства бытовой химии, чтобы его победить и добиться сияющей белизны. А ведь существует дешевое и доступное средство, которое имеется в каждом доме. Речь идет об уксусе. Нет, его не нужно лить в унитаз.

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Поступите иначе: возьмите плотные бумажные полотенца, хорошенько смочите их уксусом и разложите на проблемные участки. Через час-другой уберите их и смойте воду: прямо на глазах загрязнения буквально «отвалятся», и унитаз станет белоснежным. Если налета очень много, возможно, придется подержать салфетки немного дольше. Но следите, чтобы это время не превышало 8 часов, предупреждает издание vnimanie.prо со ссылкой на «Белновости».