Обувь разносится без проблем: об этом трюке мало кто знает — поможет избежать мозолей

Новые туфли и ботинки порой доставляют настоящие страдания — жмут и натирают ноги. Чтобы справиться с этой проблемой и не допустить появления мозолей, можно воспользоваться хитрым трюком. Возьмите капроновые носки, намочите их и наденьте — так, чтобы они были чуть влажными. После этого нужно обуться и походить немного в новой обуви.

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Достаточно 2–3 часов, чтобы туфли или ботинки «подстроились» под вашу ногу. Теперь можно не беспокоиться о том, что они будут натирать, и спокойно отправляться на прогулку, сообщает издание vnimanie.prо со ссылкой на ADME.