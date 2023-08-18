В стиле «тихая роскошь»: названа самая модная сумка на осень-2023, которая должна быть у каждой девушки

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«В этом сезоне дизайн сумок достаточно разнообразный. Стоит купить только одну самую актуальную сумку. Я бы обратила внимание на классические модели. На волне тренда OldMoney возвращаются классические формы и фасоны сумок.

Очень долго нам дизайнеры предлагали экстравагантные сумки, ярких расцветок сильно декорированы. И вот мода возвращается к классическим канонам, поэтому лучший выбор — это будет сумка прямоугольной формы типа ридикюль, из натуральной кожи.

Можно поиграть в различные цветовые оттенки это может быть синий цвет, зеленый или сливовый. Также приветствуются и сумки ярких расцветок, главное, чтобы ее цвет вписывался в ваш остальной гардероб. А также в тренде различные теснине и фактура рептилий. Вот такой выбор мы можем предложить на сезон осень-зима», – поделилась эксперт.