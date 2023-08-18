В стиле «тихая роскошь»: названа самая модная сумка на осень-2023, которая должна быть у каждой девушки

Каждая девушка знает, что изюминкой любого наряда является сумочка. Уже давно ее не нужно подбирать в тон обуви. Она может демонстрировать характер своей хозяйки. Стилист Надя Иванова в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, какую сумку точно стоит купить на осень 2023 года. Она отметила, что снова в топе классические формы и фасоны сумок.
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«В этом сезоне дизайн сумок достаточно разнообразный. Стоит купить только одну самую актуальную сумку. Я бы обратила внимание на классические модели. На волне тренда OldMoney возвращаются классические формы и фасоны сумок.
Очень долго нам дизайнеры предлагали экстравагантные сумки, ярких расцветок сильно декорированы. И вот мода возвращается к классическим канонам, поэтому лучший выбор — это будет сумка прямоугольной формы типа ридикюль, из натуральной кожи.
Можно поиграть в различные цветовые оттенки это может быть синий цвет, зеленый или сливовый. Также приветствуются и сумки ярких расцветок, главное, чтобы ее цвет вписывался в ваш остальной гардероб. А также в тренде различные теснине и фактура рептилий. Вот такой выбор мы можем предложить на сезон осень-зима», – поделилась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro