Модницы уже скупают в магазинах: назван главный тренд осени 2023 года

Эксперты поясняют, что это такой деловой стиль в новом прочтении, который особенно часто выбирают клерки, и фрилансеры, и герои уличного стиля, и самые авторитетные персоны фэшн-индустрии.

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Чтобы получился трендовый образ надо приобрести объемный блейзер и жилетку с колледж-принтами, широкие брюки и юбку в складку, аа также рубашку в оксфордскую полоску и пуловер фактурной вязки. Подойдут еще укороченные кардиганы и приталенные сарафаны.

Отмечается, что это должны быть качественные и базовые вещи. Предпочтение лучше отдать нарядам из хлопка, плотных костюмных тканей, легкого поплина, жаккарда и мягкого твида, пишет «Газета.Ru».