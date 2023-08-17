Модницы уже скупают в магазинах: назван главный тренд осени 2023 года

Многие девушки начинают готовиться к осени заранее. Чтобы образы смотрелись стильно, нужно иметь базовые вещи и несколько трендовых, чтобы их можно было миксовать. Эксперты российского бренда одежды Gloria Jeans назвали главный тренд осени 2023 года. По их словам, невероятным хитом будет одежда в стиле офискор, за которой уже охотятся модницы в магазинах.
Эксперты поясняют, что это такой деловой стиль в новом прочтении, который особенно часто выбирают клерки, и фрилансеры, и герои уличного стиля, и самые авторитетные персоны фэшн-индустрии.
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Чтобы получился трендовый образ надо приобрести объемный блейзер и жилетку с колледж-принтами, широкие брюки и юбку в складку, аа также рубашку в оксфордскую полоску и пуловер фактурной вязки. Подойдут еще укороченные кардиганы и приталенные сарафаны.
Отмечается, что это должны быть качественные и базовые вещи. Предпочтение лучше отдать нарядам из хлопка, плотных костюмных тканей, легкого поплина, жаккарда и мягкого твида, пишет «Газета.Ru».