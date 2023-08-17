Все делали это неправильно: мойте окна только так — не будет никаких разводов и грязи

«Если окно загрязнено уличными загрязнениями, то есть пылью, сажей, остатками насекомых и так далее, то сначала нужно протереть стекла теплой водой и чистой тряпкой, а потом убрать разводы специальным средством», — пояснил эксперт.

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Он добавил, что надо еще ответственно подойти к выбору тряпки. Шашков заверил, что лучше приобрести специальную тряпочку для стекол и окон с микрофиброй в составе, пишет портал «А теперь внимание!». Тогда даже мелких ворсинок не будет на окнах и жидкость будет распределятся равномерно при мойке.