Все делали это неправильно: мойте окна только так — не будет никаких разводов и грязи

Порой уборка в доме отнимает много сил. Зачастую окна становятся камнем преткновения, так как их мыть не так то просто. А разводы выглядят так словно стекло мыли не тщательно. Старший менеджер по развитию ООО «Клинин» Алексей Шашков рассказал, как правильно мыть окна. Оказалось, что многие делают это неправильно. Есть определенная последовательность действий.
«Если окно загрязнено уличными загрязнениями, то есть пылью, сажей, остатками насекомых и так далее, то сначала нужно протереть стекла теплой водой и чистой тряпкой, а потом убрать разводы специальным средством», — пояснил эксперт.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Он добавил, что надо еще ответственно подойти к выбору тряпки. Шашков заверил, что лучше приобрести специальную тряпочку для стекол и окон с микрофиброй в составе, пишет портал «А теперь внимание!». Тогда даже мелких ворсинок не будет на окнах и жидкость будет распределятся равномерно при мойке.