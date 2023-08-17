Идеально для осени и зимы: за этим свитером уже охотятся модницы — главный тренд 2023 года

Эксперты отмечают, что работники Gucci предложили носить кашемировый свитер с одним рукавом в сочетании с прозрачной юбкой.

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А в Max Mara предлагают более практичный вариант, подобрав брюки в тон. Теперь стилисты заявляют, что свитер с одним рукавом однозначно станет хитом в грядущем сезоне, поэтому его уже раскупают.

Для тех, кто не хочет покупать такой фасон, можно взять свитер с двумя рукавами, который позволяет припустить один рукав, оголив плечо. Такой вариант станет достойной альтернативой нашумевшему хиту, сообщает The Symbol.