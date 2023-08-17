Больше не позорьтесь на улице: эти вещи ни в коем случае нельзя носить женщинам 50+

По словам эксперта, порой коварны бывают пайетки и стразы. Если молодая девушка может одеться во все блестящее и это будет выглядеть эффектно, то на солидной женщине такой наряд будет смотреться нелепо. Однако дизайнер пояснил, что отказываться от блесток насовсем не стоит.

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