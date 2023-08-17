Больше не позорьтесь на улице: эти вещи ни в коем случае нельзя носить женщинам 50+

Фото: freepik.com

Эксперт рассказал, какие наряды могут сыграть злую шутку.

Многие женщины годами не меняют гардероб. Однако одежда имеет свойство устаревать. А также есть вещи, которые идут не всем. Дизайнер Артем Терентьев рассказал, какую одежду нужно с осторожностью носить женщинам старше 50 лет. Он  отметил, что некоторые дамы продолжают любить яркие вещи, но это может сыграть с ними злую шутку.

По словам эксперта, порой коварны бывают пайетки и стразы. Если молодая девушка может одеться во все блестящее и это будет выглядеть эффектно, то на солидной женщине такой наряд будет смотреться нелепо. Однако дизайнер пояснил, что отказываться от блесток насовсем не стоит. 

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«В основном это выглядит комично, особенно если весь образ из страз и пайеток. Нужно знать меру. Лучше выбрать аксессуар подобного стиля и им дополнить образ, чем создать его таким полностью», — сказал эксперт «Городовому».

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