Что сделать с картофелем в августе, чтобы получить максимальный урожай - чем подкармливать

Картофель бывает разных видов, и ранние плоды, например, убирать можно уже сейчас, они созрели. Так считает агроном Михаил Воробьев Teleprogramma.pro.

«Есть смысл копать сейчас, так как картошка еще достаточно дорогая на рынках и в магазинах, чуть попозже все будет дешеветь. Это экономический вопрос», - заявил наш эксперт.

Если же картофель поздний, то подкармливать его надо. Недели три плодам еще расти.

«Подойдут калийные удобрения. Они отвечают за качество плодов и клубней. То есть картофель вырастит более вкусным, вызревшим и сформируется хорошая кожица», - отметил Воробьев.

По мнению агронома, лучшее решение - это сульфат калия, калимагнезия, монофосфат калия или обычная древесная зола.

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