Сделайте это с малиной прямо сейчас - сладкие ягоды попрут как на дрожжах

Агроном Михаил Воробьев рассказал Teleprogramma.pro, что малину можно обрезать уже сейчас для того, чтобы получить хороший урожай.

«Дело в том, что ветки у малины живут всего два года. В первый год они растут и уходят под зиму. Во второй - цветут и дают плоды, а к осени засыхают. Сухие ветки желательно вырезать. Если это не сделать, то они отпадут сами», - заявил он.

Воробьев подчеркнул, что обрабатывать малину легче, когда нет торчащих из-под земли палок. Это все касается летней малины.

Есть еще ремонтантная малина, которую надо обрезать по-другому.

«Такую малину обрезают под корень, то есть целиком. Весной такую малину надо удобрить и под осень - убираем», - добавил Воробьев.

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