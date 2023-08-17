Как сменить в отеле эконом на люкс за те же деньги: хитрость опытных путешественников

Некоторые путешественники ухитряются занять в отеле лучший номер, расплачиваясь за него по экономичной цене. Это, конечно, помогает сделать любую поездку еще приятнее. А секрет прост: чтобы не оплачивать дополнительную стоимость, нужно просто везде говорить (если вы путешествуете вдвоем, разумеется), что у вас — медовый месяц.

Получится небольшой обман — скорее, преувеличение, что не помешает вам насладиться всеми прелестями проживания в отеле, предназначенными для молодоженов. Во всяком случае, как уверяет статистика, в 70% случаев вам предложат более комфортабельный и дорогой номер по сравнению с тем, который вы оплатили.

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Кроме люкса, вы можете получить и другие приятные бонусы — вроде цветов в номер, бутылки шампанского или корзины фруктов.

По материалам издания vnimanie.prо и портала novate.ru