Смажьте крышку банки горчицей: наболевшая проблема забудется сразу

Открыв банку с маринованными овощами, мы стараемся побыстрее съесть содержимое — иначе прокиснет и покроется плесенью. Чтобы этого не произошло, можно применить одну хитрость, о которой мало кто знает. Возьмите обычную горчицу и смажьте тонким слоем внутреннюю часть крышки.

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Теперь можно завинтить початую банку и спокойно поставить ее на полку холодильника — соленьям больше ничего не грозит! Горчица поможет продлить свежеть консервов и защитит овощи от плесени, сообщает издание vnimanie.prо со ссылкой на дзен-канал Technotion.