Зачем класть носок в унитаз: не поверите своим глазам — результат превзойдет все ожидания

Любая хозяйка знает, как много средств тратится на освежители воздуха и другие товары, помогающие справиться с неприятными запахами в туалете. А ведь есть простое, универсальное и практически бесплатное средство, не уступающее дорогим освежителям.

Возьмите обычный носок и положите внутрь кусок душистого мыла. После этого поместите «устройство» в сливной бачок, опустив основную часть носка в воду так, чтобы его резинка оставалась на поверхности. Приклейте верхнюю часть носка к стенке бачка с помощью скотча.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Все, дело сделано: вы обеспечили благоухание в туалете минимум на месяц. Кроме того, на стенках унитаза не будет скапливаться налет — от этого тоже спасает носок с мылом, сообщает издание vnimanie.prо со ссылкой на «ТУТ Новости».