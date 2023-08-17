На какие хитрости не стоит «вестись» в магазинах

В некоторых магазинах в период распродаж используются хитрости, заставляющие покупателей тратить больше денег, чем они рассчитывали. Основные уловки недобросовестных торговцев раскрыли сотрудники Роскачества.

«Порой продавцы заявляют о якобы грандиозных скидках, например в 50%. Для покупателей предложение выглядит привлекательным, но нюанс в том, что ретейлеры повышают цены накануне старта сезонных распродаж или праздников, а затем уже делают скидку. В лучшем счете цена окажется аналогичной значению на старте продаж», — отмечают эксперты.

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Кроме того, нередко в магазинах предлагают купить аукционный контрафакт — и продают под видом высококачественного товара фальсификат.