В один миг сметут с полок: названа деталь на одежде, которая сделает ее ультрамодной этой осенью-2023

Лето подходит к концу и скоро нужно обновить осенний гардероб. Порой достаточно купить несколько актуальных вещей, чтобы образы смотрелись свежо и модно. Осенью 2023 года любая одежда будет считаться ультрамодной благодаря всего одной маленькой детали. Стилисты отметили, что банты будут править балом в грядущем сезоне.
На подиумах у многих дизайнеров можно увидеть этот декор. Смелее всех оказался модный дом Valentino: банты были не только на туфлях и юбках — они полностью покрывали платья с ног до головы.
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Также банты были замечены в образах, которые продемонстрировали Carolina Herrera, Balenciaga, Balmain, Paco Rabanne и Victoria Beckham. По словам экспертов, эта деталь будет уместна в любой ситуации. Банты будут отлично смотреться как на повседневных вещах, так и на праздничных нарядах, сообщает The Symbol.