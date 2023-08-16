Не позорьтесь, такое не носят: эти платья мгновенно превращают в простушку

И первое в списке — платье, которое будто сшитое из лоскутов. Стоит помнить, что в масс-маркете трудно найти стильную вещь с качественным дизайном. Подобное платье, по мнению стилистов, будет выглядеть как невразумительная тряпка, от которой надо избавиться.

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