Не позорьтесь, такое не носят: эти платья мгновенно превращают в простушку

Стилисты назвали платья, которые мгновенно превратят любую даже самую ухоженную женщину в простушку. Лучше такое не надевать!
И первое в списке — платье, которое будто сшитое из лоскутов. Стоит помнить, что в масс-маркете трудно найти стильную вещь с качественным дизайном. Подобное платье, по мнению стилистов, будет выглядеть как невразумительная тряпка, от которой надо избавиться.
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Еще худшим назвали платье с невразумительным куцым рукавом, которое визуально увеличивает руки. Эта неудачная деталь способна серьезно испортить весь образ. Такую вещь носить не стоит.
А вот объемные мини-платья могут обычно удобные, но визуально портят фигуру. Бесформенная вещь нередко собирается складками на животе и бедрах, а также полнит, сообщает «Я Покупаю».