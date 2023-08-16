Секретный ингредиент: без него не получится вкусный бульон

Сварить правильный куриный бульон, ароматный и насыщенный, - задача не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Начнем с того, что на одну целую курицу необходимо в среднем 5 литров воды, - с учетом того, что 1-2 литра выпарятся за время варки.

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Чтобы сделать бульон еще более наваристым и придать ему аппетитный цвет и запах, нужно добавить в него обжаренные лук и морковь, а также специи, о которых часто забывают – лавровый лист, розмарин, душистый перец и – по желанию – немного гвоздики. Именно такие рекомендации дает издание vnimanie.prо со ссылкой на «Белновости».