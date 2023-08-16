Зубная паста плюс активированный уголь: странное сочетание удивит и обрадует своим результатом

Чтобы отбелить зубы, необязательно прибегать к дорогим косметическим процедурам. Отличного результата можно добиться, используя обычную зубную пасту и активированный уголь – этот состав абсолютно безвреден для зубной эмали.

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Просто растолките две таблетки угля, смешайте его с зубной пастой и нанесите на зубы, а потом почистите их, как обычно. Ни к чему делать это ежедневно – достаточно двух раз в неделю. Уже через короткое время вы заметите значительное улучшение: зубы побелеют и станут выглядеть более здоровыми. По материалам изданий vnimanie.prо и Novate.