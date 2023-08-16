Зачем закутывать вентилятор в пакет: хитрость, которая спасет от неприятностей

Летом не обойтись без кондиционера или вентилятора. Однако такой популярный прибор, как вентилятор, может стать источником серьезных проблем. Дело в том, что на его лопастях оседает много пыли, и при включении эта пыль разлетается по всему дому. Особенно сильно «грешат» этим вентиляторы, долго пролежавшие в кладовке или на балконе.

Чтобы предотвратить загрязнение квартиры, необязательно разбирать прибор и промывать его детали. Достаточно надеть на лопасти большой полиэтиленовый пакет и надежно его зафиксировать. Теперь нужно ненадолго включить вентилятор на минимальную мощность.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Этого будет достаточно: вся накопившаяся пыль останется в пакете, а вам останется лишь сбрызнуть лопасти средством для мытья стекол, сообщает издание vnimanie.prо со ссылкой на дзен-канал Technotion.