Просто смешайте белизну с гелем для мытья посуды: почистите туалет — от результата глаза на лоб полезут

Обычно уборка занимает много времени. Чаще всего сложно привести в порядок ванную и туалет. Налет и грязь не сразу сходят даже после бытовой химии. В подобных случаях стоит прибегнуть к помощи двух бытовых средств, которые найдутся в доме у каждого. Домохозяйки советуют взять обычную белизну и гель для мытья посуды.
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Как оказалось, если смешать эти два средства, то образуется мощный раствор, который способен избавить поверхности в санузле от любых загрязнений. Эксперты советуют смешать белизну и гель для мытья посуды в равных пропорциях в распылителе и тщательно взболтать. Затем нужно нанести раствор на проблемные зоны и оставить на 20 минут.
После этого можно будет просто пройтись щеткой по сантехнике. Эмаль снова будет белоснежной и просто засияет, пишет сайт «Своими руками».