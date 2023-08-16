Просто смешайте белизну с гелем для мытья посуды: почистите туалет — от результата глаза на лоб полезут

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Как оказалось, если смешать эти два средства, то образуется мощный раствор, который способен избавить поверхности в санузле от любых загрязнений. Эксперты советуют смешать белизну и гель для мытья посуды в равных пропорциях в распылителе и тщательно взболтать. Затем нужно нанести раствор на проблемные зоны и оставить на 20 минут.

После этого можно будет просто пройтись щеткой по сантехнике. Эмаль снова будет белоснежной и просто засияет, пишет сайт «Своими руками».