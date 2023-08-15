Многие девушки предпочитают делать себе разные укладки. Примечательно, что те прически, которые были актуальны 20 лет назад, теперь жутко дешевят образ. Эксперты перечислили прически, которые стоит забыть, как страшный сон. Лучше навсегда отказаться от укладок, которые превращают в простушку.
Так простые косички хорошо выглядят только на молодых девушках. Тем, кто хочет выглядеть элегантно, лучше на голове заплести французскую косу или «рыбий хвост».
Не лучшим вариантом будут кудри, если они слишком плотные и тугие. Сейчас в моде легкие волны, которые выглядят так, будто они завиты от природы. Огромное количество лака, которое легко увидеть, считается уже моветоном.
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Можно промахнуться, если сделать хвост посередине. Он смотрится простенько и безвкусно. Лучше располагать его либо ближе к макушке, либо делать низкий хвостик. тут еще важно подобрать резинку. Цветные резинки выглядят дешево. Актуально использовать резинки в тон волос.
А самым устаревшим вариантом прически называют сочетание прямой челки и кудрей. Нужно стараться, чтобы укладка не производила впечатление двух разных причесок на одной голове, стоит либо отказаться от кудряшек, либо от челки, сообщает The Voice.