Так простые косички хорошо выглядят только на молодых девушках. Тем, кто хочет выглядеть элегантно, лучше на голове заплести французскую косу или «рыбий хвост».

Не лучшим вариантом будут кудри, если они слишком плотные и тугие. Сейчас в моде легкие волны, которые выглядят так, будто они завиты от природы. Огромное количество лака, которое легко увидеть, считается уже моветоном.

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