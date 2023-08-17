Вишня станет слаще - просто угостите растение этой подкормкой

Вишню можно сделать слаще. Так считает агроном Михаил Воробьев. По его словам, растение надо подкармливать калием, сульфатом калия или калимагнезией. Подойдет также древесная зола.

«Кроме того, на сладость плодов влияет количество света. Потому что в процессе фотосинтеза из углекислого газа и воды сначала у нас образуется молекула сахара, потом под влиянием ферментов они объединяются в молекулы крахмала. Затем образовывается целлюлоза. И чем больше света - тем больше сахара», - заявил Воробьев Teleprogramma.pro.

Это даже работает с обычными лесными ягодами - самые сладкие, по словам эксперта, растут на солнечных полянках, а в тени они будут кисловатые.

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