Смотрится только на ногтях: эти пять оттенков мгновенно старят любого человека — срочно выбросьте

Эксперты отметили, что все бледные оттенки делают кожу серой, а бледно-желтый в особенности. Отмечается, что его носить можно лишь тем, у кого есть загар.

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Также не молодят, а старят темно-фиолетовый и бежевый. Первый требует драматического образа. Его нужно поддерживать с помощью высоких шпилек, темной помады. Второй точно не стоит носить тем, у кого смуглая кожа.

В число «старящих» оттенков попал терракотовый. Он выглядит скучно и сложно найти к нему хорошее сочетание. Бордовый тоже крайне сложный цвет. У него недостатки точно такие же, как у темно-фиолетового. Он хорошо смотрится лишь на ногтях, пишет сайт lisa.