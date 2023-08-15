Для чего сыпать кошачий наполнитель в цветочный горшок: пожалеете, что не сделали этого прежде

Если в вашем доме живет кошка, то обязательно есть и кошачий наполнитель для лотка. Только вот не все знают, что эти мелкие минеральные гранулы можно использовать не только по прямому назначению, но и для того, чтобы комнатные цветы росли лучше и не загнивали. Такой наполнитель станет для ни отличным удобрением, например, для орхидеи и спатифиллума. Он обеззараживает землю, а также удобряет и раскисляет ее.

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Если вы собираетесь пересаживать растение — поместите немного кошачьего наполнителя на дно горшка. Это избавит от таких проблем, как развитие бактерий, слабое корневое развитие и перелив, сообщает издание vnimanie.prо со ссылкой на дзен-канал «Марина Жукова».