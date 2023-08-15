Лучшее одеяло для осени: пять идеальных наполнителей — выберите свой вид

Лето еще в разгаре, но уже совсем скоро ночи станут холоднее — придет осень. И вы достанете одеяло потеплее. А если его нет — самое время задуматься о том, какое вам нужно одеяло, и побыстрее его приобрести. Самое главное — наполнитель. Расскажем о пяти видах наполнителя, которые считаются идеальными для осеннего одеяла.

Первый — натуральный пух. Он делает одеяло мягким, легким и довольно теплым. Если вам нужно одеяло потеплее — выбирайте кашемир. Третий вид одеял, подходящих для осени, — шелк. Этот вид обладает оптимальными показателями терморегуляции, так что вам не будет ни холодно, ни жарко.

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Эвкалиптовый наполнитель «отвечает» за идеальную защиту от микробов и бактерий. Наконец, пятый вид наполнителя — шерсть: такие одеяло подарит «сухое тепло», особенно незаменимое в сырую, дождливую погоду.

По материалам изданий vnimanie.prо и «Белновости»