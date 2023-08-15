Лучшее одеяло для осени: 5 идеальных наполнителей – выберите свой вид

Лето еще в разгаре, но уже совсем скоро ночи станут холоднее – придет осень. И вы достанете одеяло потеплее. А если его нет – самое время задуматься о том, какое вам нужно одеяло и побыстрее его приобрести. Самое главное – наполнитель. Расскажем о пяти видах наполнителя, которые считаются идеальными для осеннего одеяла.

Первый – натуральный пух. Он делает одеяло мягким, легким и довольно теплым. Если вам нужно одеяло потеплее – выбирайте кашемир. Третий вид одеял, подходящих для осени, - шелк. Этот вид обладает оптимальными показателями терморегуляции, так что вам не будет ни холодно, ни жарко.

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Эвкалиптовый наполнитель «отвечает» за идеальную защиту от микробов и бактерий. Наконец, пятый вид наполнителя – шерсть: такие одеяло подарит «сухое тепло», особенно незаменимое в сырую дождливую погоду. По материалам издания vnimanie.prо и «Белновости».