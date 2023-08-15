Как не сорваться с диеты: эти три продукта должны быть в холодильнике всегда

Если вы хоть раз пробовали сидеть на диете, то знаете, как тяжело не сорваться и не побежать за пирожным в ближайший магазин. Но справиться с приступами обжорства намного проще, если иметь в холодильнике некий запас продуктов — полезных и сытных. Они помогут утолить внезапный голод, не нанося при этом вреда здоровью.

Первый продукт — овсяные хлопья. Готовятся они за считанные минуты, отлично насыщают и нисколько не вредят диете. Овсянка — прекрасный вариант завтрака: такая каша богата клетчаткой, а значит, снижение веса будет проходить успешно. Второй необходимый продукт — замороженное овощное ассорти. Его можно приготовить в качестве гарнира к любому блюду из мяса, курицы или рыбы.

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Наконец, третий продукт — лосось. Кусок этой рыбы стоит постоянно держать в морозилке, чтобы в нужный момент просто сунуть его в духовку и отлично пообедать или поужинать.

По материалам изданий vnimanie.prо и Marie Claire