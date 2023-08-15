Намажьте на половинку луковицы сливочное масло – результат заставит ахнуть

Порой в процессе приготовления еды у хозяйки остается половинка очищенного лука. Если просто положить ее в холодильник – она быстро завянет. Чтобы этого не произошло, можно применить одно малоизвестное средство. Речь идет о сливочном масле. Возьмите нож и смажьте срез луковицы тонким слоем масла.

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После этого можно смело убирать овощ в холодильник – половинка не засохнет в течение нескольких дней, останется такой же свежей и хрустящей. А когда придет время готовить, просто снимите слой масла ножом – и пожарьте лук на этом же масле, рекомендует издание vnimanie.prо со ссылкой на Дзен-канал TECHNOTION.