Зачем бить кочан капусты о стол: выручит в сложной ситуации

Цветная капуста давно стала любимым овощем многих хозяек: она полезная, и из нее можно приготовить множество вкусных блюд. Только вот тратить время на отделения мелких соцветий хочется не всем. Чтобы сократить время подготовки, можно воспользоваться хитрым трюком, для которого не потребуется даже нож.

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Просто поместите целый кочан цветной капусты в полиэтиленовый пакет и несколько раз довольно сильно ударьте им о стол. Вынув капусту из пакета, вы обнаружите, что она сама распалась на соцветия, — и для этого понадобилось меньше минуты.

По материалам издания vnimanie.prо и дзен-канала Technotion