90-е снова в тренде: названа самая модная женская обувь, которая должна быть у каждой девушки

В списке оказались сапоги с квадратным мысом. Они станут идеальным вариантом на осень. Также можно обратить на лаконичные ботильоны и сапоги-трубы. А самыми топовыми этим летом стали босоножки с переплетением. Они идут почти всем девушкам и круто смотрятся как с юбками, так и с джинсами.

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Не выходят из моды белые кеды. Стилисты предлагают их носить с колготками, следуя примеру многих селебрити, пишет портал MarieClaire.

Универсальным считаются лоферы. Они подойдут и тем, кто любит кэжуал луки, а также девушкам, которые предпочитают выглядеть элегантно. Подобная обувь всегда ассоциируется с роскошью и богатством. Актуальности также не теряют различные фасоны, такие как кожаные или замшевые модели.