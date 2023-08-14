Возьмите соду и эфирное масло: получится шикарное средство для стирки — лучше порошка

Порой даже в 21 веке в каких-то бытовых проблемах помогают народные средства. Так опытные хозяйки знают, что соду можно применить не только на кухне. Одним из лайфхаков является аналог стирального порошка на его основе. Это средство поможет отстирать вещи, вернув им былую белизну.
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Чтобы сделать это средство, нужно всего три основных ингредиента: полкилограмма пищевой соды, 400 граммов кальцинированной соды и половина бруска хозяйственного мыла, который надо натереть на терке.
Все это необходимо смешать и добавить к ним еще один компонент — несколько капель эфирного масла с любимым ароматом.
По данным «БелНовости», такой порошок можно хранить. Для этого следует его поместить в банку с крышкой. Его можно использовать только для машинной стирки, насыпая прямо в барабан.