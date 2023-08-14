Возьмите соду и эфирное масло: получится шикарное средство для стирки — лучше порошка

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Чтобы сделать это средство, нужно всего три основных ингредиента: полкилограмма пищевой соды, 400 граммов кальцинированной соды и половина бруска хозяйственного мыла, который надо натереть на терке.

Все это необходимо смешать и добавить к ним еще один компонент — несколько капель эфирного масла с любимым ароматом.

По данным «БелНовости», такой порошок можно хранить. Для этого следует его поместить в банку с крышкой. Его можно использовать только для машинной стирки, насыпая прямо в барабан.