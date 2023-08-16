Чем подкормить огурцы в августе в период плодоношения - урожай попрет на глазах

Опытный агроном Михаил Воробьев заявил Teleprogramma.pro, что огурцы в августе лучше всего надо подкармливать настоем навоза.

«Потому что в отличие от помидоров, эти овощи не дозревают, мы их едим недозрелыми. Ведь полностью зрелые огурцы похожи на дыньку с плотной кожурой, жесткими семечками и дряблой мякотью», - заявил эксперт.

Воробьев подчеркнул, что огурцы формируются постоянно и подкармливать их надо следующим образом:

«В бочке разводим навоз с водой в пропорции 1:1. Настаиваем неделю и уже потом разбавляем с водой 1:5. Потом поливаем огурцы под корни, стараясь не попадать на листья и на плоды», - добавил агроном.

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