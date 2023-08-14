Женщины за 50 обязаны купить: эти модели брюк сделают моложе и в разы стройнее

Для начала дизайнер рекомендовал обратить внимание на брюки карго.Это универсальная вещь, которую можно носить абсолютно в любом возрасте и сочетать с любым верхом.

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Также он отметил, что дамам за 50 лет точно подойдут классические модели со стрелкой, а также смело можно отдать предпочтение расклешенным брюкам.

Но есть также варианты, которые нужно избегать как огня. Обтягивающие скинни, кюлоты, брюки-бананы стали антитрендами. Их точно не стоит носить в этом сезоне.

По материалам «Городовой».