Женщины за 50 обязаны купить: эти модели брюк сделают моложе и в разы стройнее

Многие женщины годами носят однотипные наряды. Однако с возрастом подбирать себе гардероб следует более тщательно. Так, правильные наряды могут сильно преобразить человека и скрыть недостатки. Дизайнер Артем Терентьев рассказал, какие брюки идеально подойдут женщинам за 50. По словам эксперта, возраст никогда не мешает выглядеть стильно.
Для начала дизайнер рекомендовал обратить внимание на брюки карго.Это универсальная вещь, которую можно носить абсолютно в любом возрасте и сочетать с любым верхом.
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Также он отметил, что дамам за 50 лет точно подойдут классические модели со стрелкой, а также смело можно отдать предпочтение расклешенным брюкам.
Но есть также варианты, которые нужно избегать как огня. Обтягивающие скинни, кюлоты, брюки-бананы стали антитрендами. Их точно не стоит носить в этом сезоне.
По материалам «Городовой».