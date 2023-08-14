Положите губку для посуды в стиральную машину: такого вы еще не видели

Многие из тех, у кого имеются домашние питомцы, знакомы с досадной проблемой: сколько ни стирай вещи, на них все равно остается шерсть. Решением может стать обыкновенная губка для мытья посуды. Нужно просто положить чистую губку в барабан стиральной машины во время очередной стирки.

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Даже мельчайшие шерстинки и ворсинки притянутся к ней будто магнитом. В итоге губка окажется заполненной шерстью, а одежда, выстиранная таким способом, порадует своей безупречной чистотой. Между прочим вы можете купить и специальную губку для стиральных машин — они уже появились на прилавках магазинов, сообщает издание vnimanie.prо со ссылкой на Telegraf.news.