Зачем людям за 60 необходимо класть возле кровати мешочки с лавандой: открытие ученых

Ученые пришли к выводу: тем, кому исполнилось 60 лет, имеет смысл каждый вечер ставить возле кровати ароматизатор с лавандовым запахом. Были проведены исследования с участием нескольких десятков добровольцев в возрасте от 60 до 85 лет. В ходе исследований все эти люди перед сном вдыхали аромат лаванды, розмарина или эвкалипта.

Результаты эксперимента потрясли ученых: практика вдыхания этих трех запахов позволила заметно улучшить работу мозга и память. Следовательно, такая ароматерапия может принести людям в возрасте огромную пользу.

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Кроме диффузоров с эфирными маслами, можно использовать мешочки, наполненные стеблями и цветами лаванды, на которые рекомендуется капнуть немного лавандового масла, сообщают издания vnimanie.prо и frontiersin.