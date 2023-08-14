Зачем добавлять уксус в мед: этот трюк даст поразительный результат

К сожалению, на рынках и в магазинах порой продается не настоящий мед, а поддельный. Как отличить полезный натуральный продукт от фальсификата, рассказали опытные пчеловоды. Мало кто знает о том, что достаточно всего одного ингредиента, чтобы безошибочно распознать наличие в меде посторонних примесей.

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Возьмите немного меда, разведите его водой, а затем добавьте несколько капель уксусной эссенции. Подделка в результате этих действий начнет давать обильную пену, сообщает издание vnimanie.prо со ссылкой на «Кубанские новости».