Что нельзя делать на Медовый Спас: предупреждает священник – никакого мяса!

14 августа православные верующие отмечают Медовый Спас (Маковей, Мокрый Спас). Считается, что с этого дня лето начинает от нас уходить – ему на смену постепенно приходит осень. Как объясняет священник, отец Андрей, Медовый Спас – день, когда начинается Успенский пост.

Православным запрещено в этот праздник употреблять в пищу продукты животного происхождения. Кроме того, лучше воздержаться от шумных гуляний с обилием гостей. И уж, конечно, следует обойтись без спиртного. Верующие стараются не работать в Медовый Спас в огороде, считая это грехом. Зато этот праздник – настоящее раздолье для любителей меда. 14 августа – подходящий день для сбора меда Его носят в храм, освящают, а затем угощают друзей, родных и соседей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

По материалам изданий Аrgumenti.ru и «Вечерняя Москва».