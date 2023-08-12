Вековой нагар и жир отвалятся сами от сковородки — любимый трюк опытных хозяюшек

Фото: freepik.com

Даже от твердого нагара избавиться можно за считанные минуты.

На кухне обычно самым грязными местами к концу дня становятся раковина и плита. И следовательно тяжелее  всего мыть сковородки, на которых остается нагар, капли масла и жира. Если тщательно не мыть их каждый раз, то грязь просто становится твердой.  Эксперты рассказали, как избавиться от загрязнений за считанные минуты и без больших усилий.

Для начала нужно взять большую кастрюлю, в которую помещается около пяти литров воды. Внутрь емкости нужно поместить сковороду, а потом залить все водой и поставить кастрюлю на огонь.

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Как только вода закипит, в нее добавляется 70 граммов соды, а также по 100 граммов силикатного клея и горчичного порошка. Каждый  компонент полностью должен растворился в жидкости. В получившемся растворе сковорода должна кипятиться  от одного до трех часов.

После этого надо выключить плиту, дать остыть сковородке и частично убрать оставшийся нагар механическим способом, пишет портал «Белновости».

Если загрязнения не сойдут, то сковороду необходимо снова поместить в оставшийся раствор  на 20 минут. После этого посуду надо помыть. 

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