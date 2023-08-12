Вековой нагар и жир отвалятся сами от сковородки — любимый трюк опытных хозяюшек

Для начала нужно взять большую кастрюлю, в которую помещается около пяти литров воды. Внутрь емкости нужно поместить сковороду, а потом залить все водой и поставить кастрюлю на огонь.

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Как только вода закипит, в нее добавляется 70 граммов соды, а также по 100 граммов силикатного клея и горчичного порошка. Каждый компонент полностью должен растворился в жидкости. В получившемся растворе сковорода должна кипятиться от одного до трех часов.

После этого надо выключить плиту, дать остыть сковородке и частично убрать оставшийся нагар механическим способом, пишет портал «Белновости».

Если загрязнения не сойдут, то сковороду необходимо снова поместить в оставшийся раствор на 20 минут. После этого посуду надо помыть.