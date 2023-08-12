Заморозьте два яйца и нарежьте кольцами: такой завтрак полюбит вся семья — за уши не оттащишь

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Замороженные яйца необходимо аккуратно очистить, потом их надо нарезать красивыми кольцами, а затем отправить на сковородку, советует Adme.

Так из пары яиц получится несколько маленьких глазуний. Этот нежный завтрак будет выглядеть так словно был создан в ресторане. Родные и близкие от такого блюда будут в восторге.