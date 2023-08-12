Заморозьте два яйца и нарежьте кольцами: такой завтрак полюбит вся семья — за уши не оттащишь

Зачастую утро на столе можно увидеть глазунью или омлет. Но порой завтрак хочется разнообразить. Примечательно, что многие люди даже не догадываются, что куриные яйца можно заморозить. Это может стать залогом идеального утреннего блюда. Эксперты рассказали, что нужно сделать после заморозки яиц.
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Замороженные яйца необходимо аккуратно очистить, потом их надо нарезать красивыми кольцами, а затем отправить на сковородку, советует Adme.
Так из пары яиц получится несколько маленьких глазуний. Этот нежный завтрак будет выглядеть так словно был создан в ресторане. Родные и близкие от такого блюда будут в восторге.