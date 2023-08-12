Только надо одеваться женщинам после 40 лет: самые модные вещи — от восторга все открывают рты

Зачастую женщины годами могут носить одну и ту же одежду. Однако с возрастом гардероб нужно подбирать более тщательно. Стилист и имиджмейкер Мария Абабкова рассказала, какая одежда будет идеально смотреться на каждой женщине. Такие точно стоит купить тем, кому уже исполнилось 40 лет, чтобы выглядеть стильно и современно.
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По словам специалиста, что возраст вообще не влияет на то, какие сейчас модные тенденции и то, как они смотрятся на женщине. Самым главным в таком случае является состояние тела. Если оно с большим количеством изъянов, кожа дряблая, а формы поплыли, то подобрать удачные вещи не получится даже в 20 лет.
«Можно в 40-45 выглядеть очень (красиво — прим.ред.) и носить все-все. То есть здесь стоит ориентироваться только на свой внешний вид. То есть насколько можно открывать тело, насколько тургор (эластичность и упругость — Прим.ред.) кожи хороший. Если он хороший, то можно носить вообще все», — объяснила Абабкова, пишет портал «А теперь внимание!».