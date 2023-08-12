Только надо одеваться женщинам после 40 лет: самые модные вещи — от восторга все открывают рты

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По словам специалиста, что возраст вообще не влияет на то, какие сейчас модные тенденции и то, как они смотрятся на женщине. Самым главным в таком случае является состояние тела. Если оно с большим количеством изъянов, кожа дряблая, а формы поплыли, то подобрать удачные вещи не получится даже в 20 лет.