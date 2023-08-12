Сложно поверить, что вошло в моду — это самый топовый макияж на осень-2023, который скоро будут делать все

Каждая девушка делает макияж хотя бы несколько раз в неделю. Чаще всего он нужен, если надо пойти на работу или на свидание. Тренды в макияже стремительно меняются.

Эксперты в Сети проанализировали модные показы на осень-зиму 2023-2024 гг. и назвали главные тенденции в макияже для этого времени. Скоро с таким мэйк-апом будут ходить все.