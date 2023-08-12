Сложно поверить, что вошло в моду — это самый топовый макияж на осень-2023, который скоро будут делать все

Фото: Global Look Press

Эксперты назваи самые главные тренды сезона, которые пришли с подиумов.

Каждая девушка делает макияж хотя бы несколько раз в неделю. Чаще всего он нужен, если надо пойти на работу или на свидание. Тренды в макияже стремительно меняются. 

Эксперты в Сети проанализировали модные показы на осень-зиму 2023-2024 гг. и назвали главные тенденции в макияже для этого времени. Скоро с таким мэйк-апом будут ходить все. 

Точно актуальны яркие губы. Еще недавно набирал обороты тренд на нежно-розовые губы, в стиле русалочки, но это веяние не задержалось. Теперь более яркие варианты покорили модную индустрию. Судя по зимним показам, губы станут главным акцентом в макияже этого сезона.

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Вторая волна в моде — волнующий взгляд. Глэм-гранж без явных графичных элементов снова стал актуален. На показах Dior, Schiaparelli, Viktor & Rolf модели выходили с дымчатыми акцентами во внешних уголках глаз. Несколько лет были модны нюдовые тона и максимальная естественность, а теперь мягкий акцент на глаза в топе, пишет Grazia

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