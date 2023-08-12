Мужчин сводит с ума: три главных случая, когда точно стоит надеть красный наряд — беспроигрышный вариант

По мнению специалиста, алый стоит надеть на первое свидание. Он подчеркивает индивидуальность и позволит чувствовать себя более уверенно и привлекательно. Более того, ранее было доказано, что девушки в красном привлекают к себе мужчин. На такую спутницу они даже готовы больше тратить денег.

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Также этот цвет будет выигрышным, если нужно выступить на публике. Он ассоциируется с властью, экспертностью и лидерскими качествами. Многие члены королевских семей носят именно такой цвет, когда выходят в свет.

А если нужно отправится на свадьбу, и жених с с невестой не объявили специальный дресс-кода — смело можно отдать предпочтение огненному наряд. Так как в белом на такое мероприятие приходить гостям нельзя, а выглядеть броско хочется, красный становится наиболее выигрышным вариантом, пишет Voice.